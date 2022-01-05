البنك المركزي يعتمد بوابة حسابات محفظة الهاتف المحمول بخدمات جديدة

اعتمد البنك المركزي المصري، إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التي يستطيع من خلالها المواطن إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول، وأيضًا إلغاء الاشتراك في المحفظة مجانًا ودون الحاجة لزيارة الفرع تمهيدًا لتغيير مقدم الخدمة.

وصرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن إنشاء البوابة الإلكترونية جاء في ضوء حرص البنك المركزي المصري على توفير المزيد من الخدمات المالية الرقمية الإلكترونية، التي تتسم بالسهولة والمرونة لتناسب جميع أطياف المجتمع، وبما يدعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي أقل اعتمادًا على النقد، في إطار تنفيذ رؤية وقرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إضافة جديدة لخصائص ومزايا منظومة الدفع الوطنية «ميزة»

ويمثل إطلاق بوابة إدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول الإلكترونية، إضافة جديدة لخصائص ومزايا منظومة الدفع الوطنية «ميزة»، التي تديرها شركة بنوك مصر، كما سيكون لها مردود إيجابي على سوق خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بشكل خاص والمدفوعات الإلكترونية والرقمية بصفة عامة.

من جانبها، قالت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إنَّ البوابة الجديدة تعد استكمالًا للخدمات المختلفة المقدمة من خلال محفظة الهاتف المحمول، التي تتسم بالسهولة والسرعة والأمان، فالآن أصبح بإمكان المواطن الدخول بواسطة هاتفه المحمول أو أي جهاز كمبيوتر مزود بالإنترنت، على البوابة الإلكترونية الخاصة بالخدمة للاستعلام عن وجود محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه من عدمه، وكل ذلك يتم بطريقة سهلة ولحظية.

تسجيل المحفظة بالكامل في ثوان معدودة بطريقة إلكترونية

كما يستطيع المواطن الحصول على بيانات مقدم الخدمة الذي تتبعه المحفظة، بالإضافة إلى إمكانية قيامه بإلغاء تسجيل المحفظة بالكامل في ثوان معدودة بطريقة إلكترونية، حال رغبته في تغيير مقدم الخدمة بآخر، دون الحاجة للرجوع إلى أو زيارة فرع مقدم الخدمة السابق، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد العملاء، وكل ذلك مجانًا دون تحمل المواطن أي رسوم أو مصاريف.

بدوره، أوضح إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن خدمة محفظة الهاتف المحمول، شهدت تطورًا كبيرًا سواءً من حيث تنوع الخدمات المقدمة أو معدلات الاستخدام، إذ ارتفع عدد حساباتها إلى 25 مليون محفظة إلكترونية محققة نموًا بنسبة 27% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2020، وأجرت هذه المحافظ نحو 227 مليون معاملة خلال 2021 بنسبة نمو تقترب من الـ 100% مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمة تلك المعاملات 233 مليار جنيه مصري خلال عام 2021، بنسبة نمو تتخطى الـ 160% مقارنة بعام 2020.

للدخول على الموقع الخاص بالبوابة الإلكترونية:

للغة العربية: https://managewallet.meeza.eg/ar

للغة الإنجليزية: https://managewallet.meeza.eg