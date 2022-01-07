دفن جثة صبي عُثر عليه مشنوقا في منزله بالغربية: «انتحر لظروف نفسية»

قررت نيابة مركز كفر الزيات بالغربية، التصريح بدفن جثة تلميذ في العقد الثاني من عمره، عثر عليه مشنوقا في منزله بقرية كفر العرب، التابعة لمركز كفر الزيات، وذلك بعد تشريح الجثمان، وعدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته.

التحريات: أزمة نفسية دفعته للانتحار

وتلقت نيابة مركز كفر الزيات بالغربية، إخطارا من مركز شرطة كفر الزيات، بالعثور على جثة «محمد ع.»، 15 عاما، تلميذ، مشنوقا داخل غرفة نومه في منزله، بقرية كفر العرب، مركز كفر الزيات، فقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المتوفى تعرض إلى أزمة نفسية قرر على إثرها إنهاء حياته شنقاً داخل غرفة نومه، بواسطة حبل، وعلق طرفه في رقبته والطرف الثاني في سقف الغرفة، وهو ما جاء في تحريات المباحث حول الواقعة، وبسؤال والده نفى أن يكون هناك شبهة جنائية في الحادث.

وفي وقت سابق، تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية كفر العرب، التابعة لمركز كفر الزيات، بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل غرفة نومه في منزل أسرته، وتبين من معاينة ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن الجثة للمدعو«محمد ع.»، تلميذ، يبلغ من العمر 15 عاما، وعثر على الجثة داخل غرفته الخاصة به، معلقة في سقف الغرفة بواسطة حبل، وأن والده ووالدته يعملان في الزراعة، وكانا في عملهما في الأرض الزراعية، وأثناء عودتهما فوجئت والدته بتدلي جثة طفلها من سقف الغرفة الخاصة به بواسطة حبل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.