العثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله في الغربية

عثر أهالي قرية كفر العرب، التابعة لمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، على جثة طالب، في العقد الثاني من العمر، مشنوقا داخل غرفة نومه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طالب، مشنوقا ومعلق داخل منزله، في قرية كفر العرب التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة.

التحريات الأولية

تبين من التحريات الأولية من قبل ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن الجثة للمدعو، «محمد.ع» تلميذ يبلغ من العمر 15 عاما، وعثر على الجثة داخل غرفته الخاصة به في منزله، مشنوقا والجثة معلقة في سقف الغرفة بواسطة حبل.

وكشفت التحريات الأولية، أن والده ووالدته يعملان في الزراعة، وكانا في عملهما في الأرض الزراعية، وأثناء عودتهما فوجئت والدته بتعلق جثة طفلها في سقف الغرفة، الخاصة به وذلك بواسطة حبل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وكلفت إدارة المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.