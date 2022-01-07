محافظ الغربية يقدم واجب العزاء في وفاة القمص بسادة بطرس «صور»

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تقديم واجب العزاء في وفاة القمص بسادة بطرس، راعي كنيسة الشهيد أبي سيفين بزفتي.

محافظ الغربية يقدم واجب العزاء

وكان في استقباله الأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب البابوي لإيبارشية المحلة وتوابعها والقمص تيموثاوس وعدد من القساوسة ورجال الكنيسة.

مشاركة شعبية في العزاء

حضر العزاء النائب عامر الشوربجي، النائب محمود أبو حسين، النائب عبد الفتاح صقر والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

في المقابل أفادت مصادر كنسية لـ«الوطن»، أن راعي الكنيسة الراحل قد توفي جراء تعرضه للإصابة بفيروس كورونا ونُقل إلى إحدى مستشفيات الخاصة لعلاجه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب رحلة علاجية تجاوزت 14 يوما.

من ناحية أخرى، رفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حالة الاستنفار الأمني والطوارئ بمحيط مؤسسات الحكومية والكنائس وتم الدفع بمدرعات وقوات من الأمن المركزي ودوريات من الأقوال الثابتة والمتنقلة من الشرطة السرية والنظامية للتأمين احتفالات الأخوة الأقباط بليلة عيد الميلاد والكريسماس بشوارع قرى ومراكز المحافظة.

كما أعلنت مطرانيتي طنطا والمحلة وتوابعها عن إقامة صلاة القداس بحضور أعداد محدودة فضلا عن استقبال التهاني بمقر مطرانية الرئيسي من جانب الجهات التنفيذية والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب صباح غدا الجمعة وسط حضور القساوسة والأساقفة والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والأنبا صليب وآخرين من رجال الدين القبطي.