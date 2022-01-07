«ترامب» يطلق تطبيق سوشيال ميديا الشهر المقبل ويتحدى «فيسبوك وتويتر»

من المتوقع أن تُعلن شبكة الإعلام التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إطلاق شبكة تواصل اجتماعي جديدة، قريبا، تحت مسمى «نورث سوشل»، بعد ظهور إعلان عنها عبر موقع «أبل ستور»، وهي الشبكة التي جرى الحديث عنها تزامنا مع الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها جو بايدن في مواجهة دونالد ترامب، حيث شكك الأخير في نزاهة مواقع السوشيال ميديا مثل فيسبوك وتويتر كما شكك في الانتخابات.

وسيصبح التطبيق متاحا لتنزيله عبر موقع «أبل ستور» بداية من 21 فبراير المقبل، بحسب وكالة أنباء فرانس برس، وسيتمتع بكثير من مزايا الاتصال المتوفرة في المواقع الأخرى مثل فيسبوك وتويتر، كشبكة تواصل اجتماعي يعود أساس ظهورها إلى أسباب سياسية.

بداية ظهور تطبيق ترامب للسوشيال ميديا

وتعود بداية الكشف عن تلك الشبكة إلى يناير من العام الماضي عندما تم حظر حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وتويتر، عندما شكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، فاعتبر الرئيس السابق أن إطلاق مجموعته تلك رسالة للوقوف ضد استبداد عمالقة التكنولوجيا، على حد قوله.

وكان الرئيس الأمريكي اتهم وقتها بالتحريض على العنف بعد قيام أنصاره باقتحام مبنى الكابيتول، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن، حيث كان ترامب وأنصاره يرون أنه جرى التلاعب في نتائج الانتخابات وتزويرها.

«ترامب» كان يفضل التواصل عبر موقع «تويتر»

وكان الرئيس الأمريكي السابق يفضل التواصل دائما مع الأمريكيين عبر منصة تويتر، حيث عادة ما كانت جميع قراراته المهمة يعلن عنها عبر تلك المنصة، وهو السلوك الذي كان يواجه كثير من الانتقادات.

وبحسب وكالة أنباء فرانس برس كان لدى «ترامب»، 89 مليون متابع لحسابه على تويتر، و35 مليون على موقع فيسبوك، فيما كان لديه 24 مليون متابع عبر تطبيق إنستجرام.