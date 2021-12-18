ترامب: اليهود في أمريكا لا يحبون إسرائيل أو لا يهتمون بها

في تصريح جديد لافت، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن اليهود في الولايات المتحدة لا يحبون إسرائيل أو لا يهتمون بها، مشيرا إلى أن الدولة العبرية فقدت سلطتها المطلقة السابقة على الكونجرس.

ترامب: المسيحيون الإنجيليون يحبونها أكثر

وقال ترامب، في مقابلة مع المراسل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، «إن اليهود في هذه الدولة (أي الولايات المتحدة) لم يعودوا يحبون إسرائيل.. سأقول لكم إن المسيحيين الإنجيليين يحبون إسرائيل أكثر من اليهود في هذا البلد»، في حين ألقى ترامب باللوم على الرئيس الأسبق الأمريكي باراك أوباما، والرئيس الحالي جو بايدن، في ما وصفه ترامب بفقدان إسرائيل نفوذها في «الكابيتول هيل»، معربا عن أسفه لأن الأمريكيين اليهود صوتوا لصالح الديمقراطيين بأعداد كبيرة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

نهاية سلطة إسرائيل المطلقة على الكونجرس

وأضاف ترامب: «اعتادت إسرائيل أن يكون لها سلطة مطلقة على الكونجرس، واليوم أعتقد أن الأمر عكس ذلك تماما، وأعتقد أن أوباما وبايدن فعلوا ذلك.. مع ذلك، وفي الانتخابات، ما زالوا يحصلون على الكثير من الأصوات من الشعب اليهودي، الأمر الذي يخبرك أن الشعب اليهودي، وقد قلت هذا منذ فترة طويلة.. إن الشعب اليهودي في الولايات المتحدة إما لا يحب إسرائيل، أو لا يهتم بها».

نيويورك تايمز يديرها يهود.. وتكره إسرائيل

وفي المقابلة التي تم بثها على ما يعرف بالبودكاست، استهدف ترامب أيضا عائلة سولزبيرغر، التي تتحكم في إدارة الشركة التي تنشر صحيفة نيويورك تايمز قائلا: «أعني، انظروا إلى نيويورك تايمز.. نيويورك تايمز تكره إسرائيل.. تكرههم، وهناك أناس يهود يديرون هذه الصحيفة، أعني عائلة سولزبيرغر».

ويتسق ما قاله ترامب عن موقف اليهود الأمريكيين من إسرائيل مع تقارير صحفية سبق وأجرتها وسائل إعلام دولية عن تصاعد الانتقادات في أوساط اليهود الأمريكيين لسياسات إسرائيل.