ترامب يرد على هجوم بايدن: دمرت البلاد بسياساتك

رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الرئيس الحالي جو بايدن والاتهامات التي وجهها له في ذكرى مرور سنة على هجوم أنصار دونالد ترامب على مبنى الكابيتول واقتحامهم الكونجرس الأمريكي، واتهم بايدن بتدمير الولايات المتحدة عن طريق سياسات وصفها بالمجنونة.

ترامب: بايدن يحاول تغطية فشل إدارته بتحميلي مسؤولية ما يحدث

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في بيان له: إن الرئيس بايدن يحاول تغطية فشل إدارته بتحميل ترامب مسؤولية ما يحدث في البلاد، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

واعتبر ترامب أن أزمة كورونا والانسحاب من أفغانستان والوضع الاقتصادي في البلاد من الملفات التي أخفق فيها بايدن، وجدد الرئيس الأمريكي السابق مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأضاف ترامب في بيانه: جو بايدن الذي يدمر وطننا بسياسات مجنونة مثل فتح الحدود وتزوير الانتخابات وقرارات مروعة متعلقة بالطاقة.. استخدم اسمي لزرع الفتنة في أمريكا.

الرئيس الأمريكي السابق: فقدنا السيطرة تماما على كورونا بأرقام قياسية

وتابع الرئيس الأمريكي السابق: بلادنا فقدت السيطرة تماما على كورونا بأرقام قياسية، وبالنسبة للانسحاب من أفغانستان، فإن سجل «اليوم الأكثر إحراجا في تاريخ الولايات المتحدة المميز».

وجاء بيان ترامب ردا على كلمة بايدن التي ألقاها في مبنى الكابيتول، اليوم، والتي أشار فيها إلى أن ترامب دفع عصابات لاقتحام الكونجرس في محاولة لمنع الانتقال السلمي للسلطة.

وقال الرئيس الأمريكي الحالي، في سياق كلمته: في هذا المكان المقدس، هوجمت الديمقراطية، قبل عام، كما أن إرادة الشعب كانت تحت الهجوم، وواجه الدستور أكبر تهديد له.

وكان حادث اقتحام الكونجرس من جانب الآلاف من أنصار ترامب قد أثار إدانات واسعة داخل الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم.