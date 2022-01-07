وزير الري يتابع مشروعات تنمية جنوب الوادي وسيناء والحماية من السيول

قال الدكتور عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إنّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بمنطقة غرب الدلتا لمعالجة المياه،ويستهدف المشروع استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، ويبلغ طول المسار 114 كم «عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم ، بالاضافة لإعادة تأهيل مجارى مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء عدد ١٥ محطة رفع».

مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م3 في اليوم

وأضاف «عبدالعاطي»، أنّ مشروع تنفيذ مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق شمال ووسط سيناء بطاقة 5.60 مليون م٣/يوم ، ويهدف المشروع لإستصلاح مساحات أراضي زراعية جديدة مساحة 270 ألف فدان بشمال ووسط محافظة سيناء تقوم على المياه المعالجة بمصرف بحر البقر، موضحا أنّ المشروع يشمل مسارين مواسير بطول 105 كيلومتر وعدد 18 محطة رفع.

تسجيل مصرف بحر البقر في موسوعة جينيس

وأوضح وزير الري، أنه تم تسجيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في موسوعة «جينيس» كونها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم تضم عدد «4» وحدات بتصرف 1.40 مليون م٣/ يوم- وحدة.

أجمالي المياه التي يتم معالجتها في مصرف بحر البقر 15مليون م٣- يوم

وأشار إلى أن اجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والمحسمة والحمام 15 مليون م٣- يوم، وتساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، مشيرا الى أن المسارين الناقلين للمياه بمشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه بشرق وغرب الدلتا بأطوال 120 كم، وتواصل الوزارة العمل على تنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادي، حيث تم تنمية 120 ألف فدان بالإضافة لمساحة 75 ألف فدان أخرى جاهزة للتنمية

1500منشأ للحماية من مخاطر السيول

وكشف عن قيام الوزارة بتنفيذ 1500 منشأ للحماية من مخاطر السيول خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق الحماية للسكان والمنشآت وحصاد مياه الأمطار، موضحا أن أعمال الحماية تمكنت من حصاد 2.340 مليون متر مكعب من المياه خلال موجة الأمطار خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة تواصل العمل للانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع .

فوائد مصرف بحر البقر

وبانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل مرات التدوير إلى خمس مرات تعود على المجتمع بعدة فوائد منها:

- تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة

- بعض الدول طلبت الاستعانة بخبرة مصر في إعادة تدوير المياه

- تنمية 120 ألف فدان بجنوب الوادي و 75 ألف فدان أخرى جاهزة للتنمية

- مساران بطول 105 كيلومتر وعدد 18 محطة رفع لإستصلاح 270 ألف فدان بشمال ووسط سيناء

- مسار بطول 114 كيلومتر و15 محطة رفع لنقل المياه لمحطة الحمام

- ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم

- إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والمحسمه والحمام 15 مليون م٣/يوم

- تأهيل 3828 كيلومتر من الترع والعمل فى 4148 كيلومتر أخرى ، وتأهيل 40 كيلومتر من المساقى

- التحول لنظم الرى الحديث فى زمام 800 ألف فدان

- انتهاء تنفيذ 1500 منشا للحمايه من السيول

- المنشآت تحصد 2.34 مليون م٣ خلال موجة الأمطار الأخيرة

جاء ذلك خلال اجتماع بين الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، استعرض خلاله الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا.