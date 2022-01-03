متحدث الري: إزالة أكثر من 30 ألف مخالفة خلال 3 أشهر

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة تعمل في اتجاهين الأول يتمثل في إزالة المخلفات والثاني مراقبة الأماكن على نهر النيل من أجل منع وجود مخالفات مستقبلة لردم أجزاء من النيل لإقامة مشروع أو زيادة مساحة الرقعة الزراعية له من أجل تحقيق عائد أعلى ولكن أجهزة الدولة تراقب الوضع باستمرار.

إزالة المخالفات على نفق الشخص المخالف

وأضاف «غانم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الإثنين، أنه تم إزالة أحد المخالفات على نهر النيل وقام المخالف بإزالة التعدي على نفقته الخاصة بعد أن عملت الدولة على تطبيق هذا الأمر من أجل أن يدفع المتسبب في المخالفة مرتين ويتم دفع غرامة أيضا، وإذا تكررت هذه المخالفة عدة مرات يتم إلغاء الترخيص الذي حصل عليه الشخص.

إزالة أكثر من 30 ألف مخالفة على الموارد المائية المتنوعة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الأشخاص عندما يرون أن الدولة تتعامل بحسم مع المخالفات تفكر ألف مرة قبل أن يتعدوا على الأراضي وهذا ما تنفذه الدولة الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم إزالة أكثر من 30 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل والترع والمصارف ومحطات الرفع خلال 3 أشهر في محافظات الدلتا بمجهود كبير من الأجهزة الأمنية والمحليات والمحافظات.