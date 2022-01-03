وزير الري: إزالة 30 ألف حالة تعد على مجرى النيل بمساحة ٤ ملايين متر

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنّ أجهزة الوزارة المعنية رصدت مخالفة صارخة بالبر الغربي لجزيره «الزمالك»، تمثلت في ردم المجري المائي لنهر النيل وإقامة مباني بأحد المراسي النهرية التابعة لإحدى الشركات بالمخالفة لإشتراطات الترخيص الصادر لها، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار إزالة، قامت على إثره الشركة بالبدء في إزالة المخالفات بمعرفتها وعلى نفقتها.

وأوضح «عبد العاطي»، في بيان صحفي، أنّ حملات الإزالة الموسعة لازالت مستمرة بجميع المحافظات، للتصدي للتعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، مشيرا إلى إزالة ما يقارب 30 ألف تعدٍ بمساحة 4.90 مليون متر مربع بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

حملات بمحافظات «الغربية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنـا»

وأشار إلى تنفيذ مئات الإزالات لتعديات على المجرى المائي لنهر النيل، خلال الأيام الماضية، من بنها تنفيذ 97 قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة 38 ألف متر مربع بقرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود بمحافظة الغربية، وإزالة 13 مخالفة متنوعة بمساحة 325 مترا مربعا بمركز بسيون بمحافظة الغربية و6 قرارات إزالة لمخالفات متنوعه بمركز زفتى.

وفى محافظة أسيوط تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة من بينها 26 قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة 7430 مترا مربعا بناحية قبلي مقام الشيخ محمد بمركز أبوتيج، وفي محافظة قنا تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات ردم ناحية جزيرة الطوابية بمركز قنا، وفى محافظة سوهاج تم تنفيذ عدد15 قرار بمركز دار السلام، وفى محافظة المنيا تم تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات ردم النيل بناحية العوسى ونزلة عمرو والشيخ فضل والجندية بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.