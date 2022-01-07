انطلاق قافلة دعوية من وزارة الأوقاف لمساجد واحة سيوة

انطلقت، اليوم الجمعة، قافلة دعوية من وزارة الأوقاف إلى مساجد واحة سيوة وتضم القافلة كلٍ من الشيخ إبراهيم شحاتة، من مديرية أوقاف مطروح خطيبًا بالمسجد الكبير بسيوة، الشيخ سامي سالم محمد عبيد خطيبًا بمديرية أوقاف مطروح بمسجد الرمل، الشيخ محمود جمال فتحي مهدي بمديرية أوقاف مطروح خطيبًا بمسجد الدرة، والدكتور هيثم عبد الرحمن بمديرية أوقاف الإسكندرية خطيبًا بمسجد تابه المدرسة، والشيخ وسام عبدالحميد بمديرية أوقاف الإسكندرية خطيبًا بمسجد تابه المعهد، والشيخ محمد عادل فتحي بمديرية أوقاف الإسكندرية خطيبًا بمسجد الرحمن طنصار.

قافلة الأوقاف الدعوية تبدأ عملها في سيوة

وقال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن القافلة الدعوية وصلت إلى سيوة وتنظم بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك بالتعاون المشترك بين أوقاف الإسكندرية وأوقاف مطروح.

قافلة الأوقاف في سيوة لنشر الفكر الوسطى

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن القافلة الدعوية في سيوة تأتي تفعيلًا لدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي إلى كل أبناء مصر في جميع المدن والقرى التابعة لها وتستهدف الرجال والنساء والشباب ذكور وإناث وطلبة الجامعات، بالإضافة لرفع وعي الأئمة والوعاظ وإدراكهم لأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على حلها بالمناقشة والحوار على أرض الواقع.

واستقبل محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، يرافقه الشيخ محمد منصور مدير إدارة الأوقاف بسيوة أعضاء قافلة وزارة الأوقاف الدعوية، حيث إن القافلة لاقت ترحيبًا واستقبالًا حافلًا من أهالي مدينة سيوة، شاكرين لوزارة الأوقاف حرصها الدائم على نشر الفكر الوسطي في المدن الحدودية والمناطق البعيدة عن العاصمة بمسافات كبيرة تصل لـ900 كم مثل واحة سيوة.