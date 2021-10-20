جامعة دمنهور تنظم قافلة طبية متكاملة بمنشية الأوقاف غدا

أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، تنظيم قافلة طبية متكاملة بشريه بيطرية وزراعيه وتنموية غدا لأهالي منشية الأوقاف بالاشتراك مع جامعة عين شمس وهذه القافلة الطبية تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفعيل دور الجامعة

وأشار رئيس جامعة دمنهور أن هذا يأتي تفعيلا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي بضرورة توفير خدمة صحية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، كما تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات بالقرى موضع التنفيذ.

استمرار القوافل الطبية

وأكد صالح ، على استمرارية إطلاق القوافل الطبية لخدمة المجتمع المحلى، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع خطة الجامعة لتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة البحيرة.

تنظيم قافلة طبية

كانت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، نظمت قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات، على مدار يومين بقرية الخرطوم بالتحرير بمركز بدر.

أسفرت القافلة عن الكشف على 1186 من أهالي القرية، كما تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية «تنظيم أسرة، نساء وتوليد، أسنان، مسالك بولية، باطنة، أطفال، رمد، جلدية، جراحة، عظام».

صرف علاج

كما أجرت القافلة، التحاليل الطبية اللازمة والأشعة، وجرى صرف العلاج للحالات بالمجان، كما تم تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، وجاء ذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية، واتخاذ كل التدابير اللازمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.