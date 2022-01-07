الصحة: نشر فرق التواصل المجتمعي لتقديم نصائح الوقاية من كورونا

وجّهت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس كورونا خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد، وتحرص الوزارة على توجيه النصائح للمواطنين من آنٍ لآخر، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا خلال المناسبات والأعياد التي تشهد العديد من التجمعات.

نصائح وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

وكشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا تزامنا مع أعياد الميلاد التي تشهد تجمعات كبيرة من مختلف الفئات العمرية بما يساعد على الوقاية من الإصابة بالفيروس، وتتمثل النصائح في:

- المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهرات

- الحصول على اللقاح فيروس كورونا أو الحصول على الجرعة التنشيطية لبعض الفئات

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة

- التزام بآداب العسال والعطس

- تجنب السفر ما لم يكن ضروريا

- ارتداء الكمامة

الصحة: فرق طبية لتطعيم المواطنين خلال أعياد الميلاد

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة توفير فرق طبية لتطعيم المواطنين بمحافظات «القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية- المنيا- سوهاج- أسيوط- قنا- الأقصر- أسوان- الشرقية- دمياط- الدقهلية»، بمتوسط ثلاث فرق طبية بكل محافظة تضم «طبيب وممرض ومدخل بيانات»، وتقوم الفرق بتسجيل المواطنين وتطعيمهم وتستمر في عملها على مدار ثلاثة أيام بداية من أمس الخميس حتى يوم السبت القادم.

نشر فرق التواصل المجتمعي لتقديم طرق التوعية للمواطنين

وأضافت «الصحة»، في بيان لها، أنّه تم نشر فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة، لتقديم طرق التوعية الصحية اللازمة للمواطنين بأماكن التجمعات مثل «الكنائس- المتنزهات- المطاعم- الحدائق العامة- الأسواق التجارية والميادين»، ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة الصحة بأهمية الصحة العامة والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا والمتحورات التي طرأت على الفيروس.