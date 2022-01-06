«الصحة»: إطلاق 5 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمحافظات غداً

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، عن إطلاق 5 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات غداً، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان في القضاء على بعض الأمراض السارية داخل المجتمع والتي تمثل بعض المضاعفات السلبية على صحة المواطنين.

أهمية القوافل الطبية بالمحافظات

وتعطى وزارة الصحة أولوية للقوافل الطبية، حيث تم توفير كافة التخصصات الطبية للقوافل للكشف عن الأمراض السارية التي يمكن أن تساعد على القضاء على بعض الأمراض من خلال الكشف المبكر عن هذه الأمراض، إضافة لتوجيه العديد من النصائح للمواطنين حول بعض العادات السيئة التي تسبب بعض الأمراض.

محافظات تنطلق بها القوافل الطبية

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن القوافل الطبية ستنطلق غدا الجمعة، وتستمر يومين متواصلين 7 و8 يناير الجاري، في محافظات «محافظة الدقهلية- محافظة الجيزة- محافظة دمياط- محافظة جنوب أفريقيا- محافظة الغريبة».

التخصصات الطبية التي تتواجد بالقوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، وتمثلت في «الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، العظام، الجراحة، الرمد والأسنان، القلب، الجلدية، الخدمات والأشعة، التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية غداً

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل، تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

- قرية ميت يعيش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية

- ناهيا مركز كرادسة بمحافظة الجيزة

- قرية غيط النصارى مركز دمياط محافظة دمياط

- قرية وادي تل- وادي غرندل مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء

- قرية شرشابة مركز زفتى محافظة الغريبة