الصحة العالمية: العالم يسجل أعلى معدلات إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن الأسبوع الماضي سجل أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، مضيفا أن المتحورات تستشري حول العالم بسبب معدلات التلقيح المتواضعة للغاية؛ إذ أنه في الوقت الذى حظي مواطنو بعض الدول بكل الحماية، فإن دولا أخرى لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى.

مدير الصحة العالمية يطالب بالإنصاف في توزيع اللقاحات

وجدد مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي من جنيف اليوم، مناشدته بالإنصاف في توزيع اللقاحات على الجميع؛ حتى يمكن الوصول إلى وضع حد لوباء كورونا، مشيرا إلى أن 109 بلدان لم تتمكن حتى الآن من الوصول الى هدف المنظمة بتلقيح 70% من السكان، كما أنها لن تتمكن من ذلك بحلول منتصف العام الجاري، برغم أن دولا أخرى تستعد لإعطاء الجرعة الرابعة لمواطنيها.

وأكد «تادروس» أنه لن يتم وضع حد للجائحة طالما ظل هناك الملايين الذين لم يحصلوا على أي حماية.

بدورها، قالت خبيرة المنظمة ماريا فان كيركوف، بشأن ما يجب اتخاذه من تدابير في مواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، إن تلك التدابير يجب أن تشمل جميع نواحي الحياة، مع ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات المناسبة، كما حثت على تفادى الاختلاط دون داع، والبقاء في المنزل إن لم تكن هناك حاجة للخروج، مشددة على الأهمية الكبرى للحصول على اللقاح.

متابعة المتحور الفرنسي منذ سبتمبر الماضي

وبالنسبة لما جرى تناوله حول متحور جديد ظهر في دانوب فرنسا، قالت خبيرة المنظمة إن هذا المتحور تتم متابعته منذ سبتمبر الماضي، وهو ليس بنفس سرعة انتشار (أوميكرون)، وما زالت مراقبته والتحقق من التسلسل الوراثي له مستمرة .

وأكدت فان كيركوف بأن جميع اللقاحات المتوفرة لها تأثير على كل متحورات الفيروس، متوقعة تسجيل زيادات أخرى في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع المقبل، وذلك في ظل انتشار متحور أوميكرون.

وقالت إنه برغم أن متحور أوميكرون أعراضه ليست حادة، لكن بالنسبة لغير الملقحين قد يؤدي إلى ضغط هائل على الأنظمة الصحية، مضيفة أنه من غير المرجح أن يكون المتحور هو الأخير لفيروس كورونا، خاصة أن الفيروس ما زال لديه الكثير من الفرص للانتقال والتحور، معتبرة أن تقليل انتشار الفيروس هو الحل الحاسم.

مدير الطوارئ بالمنظمة: نرصد الوضع فيما يتعلق بدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية

من ناحيته، قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان، في رده على أسئلة الصحفيين حول الدورة الأوليمبية الشتوية القادمة في الصين، إن المنظمة مستمرة في العمل مع الجهات التي تنظم اجتماعات كبيرة، منها الهيئات الرياضية، وإنها كما عملت مع اللجنة الأوليمبية خلال الألعاب الصيفية في طوكيو؛ فإنها ستفعل نفس الشيء مع الألعاب الشتوية وبنفس الإجراءات، كما أنها ستستمر في رصد الوضع والنظر في الترتيبات التي وضعت للرياضيين لضمان عدم وجود مخاطر إضافية.

وأكد «رايان» أن اللقاحات تساعد، إلى حد كبير، على الحد من تأثير الفيروس، وذلك مع الإجراءات الأخرى، وقال إن هذا سيساعد على الخروج من الدائرة الخطيرة الحالية، محذرا من أنه إذا لم يتم إيصال اللقاح إلى كل شخص؛ فإن العالم سيظل في نفس الوضع حتى نهاية عام 2022.