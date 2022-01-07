«الصحة» تطلق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إطلاق خمس قوافل طبية بخمس محافظات مختلفة، غدا ولمدة يومين، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للفحص والكشف عن الأمراض السارية والأمراض غير السارية، وتسعى الوزارة للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين من خلال تلك القوافل.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتحرص وزارة الصحة على تطبيق كافة المبادرات الرئاسية خاصة مبادرة «حياة كريمة» للكشف عن مختلف الأمراض المنتشرة في المحافظات، وانطلاقا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على رؤية مصر2030، وتولي الوزارة اهتماما كبيرا لصحة المواطنين في مختلف الفئات العمرية.

موعد انطلاق القوافل الطبية بالمحافظات

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن القوافل الطبية ستنطلق غدا السبت، وتستمر يومين متواصلين (8 و9 يناير الجاري)، في محافظات «القليوبية- الوادي الجديد- الفيوم- سوهاج- أسيوط».

التخصصات الطبية المتوافرة بالقوافل

وحددت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق غدا، وتمثلت في «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية غداً

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأماكن التي ستتواجد بها القوافل الطبية في قرى ومراكز المحافظات التي ستنطلق بها القوافل الطبية، وهي:

- قرية قرقشندة، مركز طوخ، بمحافظة القليوبية.

- قرية عين مركز بلاط، محافظة الوادي الجديد.

- مركز الزهيري، محافظة الفيوم.

- قرية أولاد الشيخ، مركز دار السلام، محافظة أسيوط.

- قرية أمشول، مركز ديروط، محافظة أسيوط.