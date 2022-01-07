منها اللحوم والدواجن والأسماك.. ثبات 42 سلعة على مدار 30 يوما

شهدت 42 سلعة ومنتج، ثباتا في الأسعار بالأسواق المحلية، منذ شهر دون أي زيادة بحسب التقارير الاقتصادية للغرف التجارية بالقاهرة ومحافظات مصر والتي حصلت «الوطن»، على نسخة منها.

ومن بين الأسعار التي لم تشهد اي زيادة، أسعار اللحوم البلدية، والمستوردة في محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم ومنافذ القوات المسلحة المختلفة عند مستويات الشهرالماضي، حيث استقر سعر اللحم الكندوز عند 160 جنيها للكيلو، كما استقرت أسعار اللحم الضأن عند 160 جنيها كما سجلت اللحوم في القرى والنجوع 140جنيها للكيلو، فيما سجلت اللحوم البيضاء، استقرارا بالمزارع ومحال البيع، عند 28 جنيها للكيلو والدجاج البرازيلي استقرعند 42 جنيها للدجاجة.

فيما استقر سعر كيلو البلطي بين 25 و30 جنيها للكيلو الواحد، والبوري يباع بأسعار تتراوح بين 45 و55 جنيها، والسمك الفيليه بين 30 و90 جنيها، والسبيط والكاليماري بين 110و170 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الأرز والمكرونة، بسبب وفرة المعروض والإنتاج، ليباع كيلو المكرونة بسعر 5.5 جنيه والأرز بسعر9 جنيهات، والفول الصحيح بسعر 20 جنيها واللوبيا تباع بسعر 24 جنيها، وتباع الفاصوليا الجافة بسعر 24 جنيها فيما يباع كيلو العدس بسعر 24 جنيها والعدس أبوجبة بسعر 22 جنيها، والسكر بسعر 12 جنيها وزيت الذرة كريستال 2200 مللى بسعر 98 جنيها.

كما استقر سعر الشاي ليباع بسعر 5 جنيهات للعبوة الـ40 جراما، فيما سجلت أسعار الزبدة البلدي 100جنيه للكيلو والجبن الأبيض الخزين يباع بسعر 70 جنيها ويباع اللبن الجاموسي بسعر 13جنيها والمسلى الحلوب الأصلي بسعر 110 جنيهات، والسمن الروابي يباع بسعر 27 جنيها.

وفى سياق آخر استقر سعر الدراجة الصينية لتباع بسعر 2000جنيه، مضرب البيض يباع بسعر 380 جنيها، والتكييف 1.5 بوصة يباع بسعر 8000 جنيها، والبوتاجاز يباع بسعر3850 جنيه، والغسالة تباع بسعر 6400 جنيها والشاشة تباع بسعر5470 جنيها، والمكنسة تباع بسعر 1900جنيها، وصينية التقديم تباع بسعر 410 جنيها، والحلة ستانلس 225جنيها، وموتور المياه يباع بسعر1500جنيه، فيما استقرت قطع غيارالسيارات منها وش الفانوس الخلفى شاهين 50 جنيها، وسيركاتينة دبابة ياباني يباع بسعر 450 جنيها، فيما استقرت ساعة كيو إند كيو صينى عند سعر 100جنيها.

واستقرت بستلة كيميتون نصف لامع 2.5 لتر أبيض عند 130 جنيها، لمبة عادية تباع بسعر 5 جنيهات، متر السويدي الروس للاخشاب يباع بسعر830 جنيها، باب شقة 2 بوصة خشب سويدي بسعر 900 جنيه وطقم خلاط جولدي مقاس 55 يباع بسعر 450 جنيها.