سعر اللحم الكندوز في الأسواق يصل إلى 170 جنيها

يشهد سعر اللحم الكندوز في الأسواق المصرية، استقرارا، منذ بداية الشهر الجاري؛ نظرا لتوسع الدولة في منافذ بيع اللحوم التابعة لوزارة التموين والزراعية وغيرها من المنافذ التي توفر اللحوم بأسعار متوسطة لتناسب كافة شرائح المجتمع المصري.

وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر اللحم الكندوز يشهد استقرار في الوقت الحالي بجميع أنحاء الجمهورية، أن الأسعار لم تتاثر بالموجة التضخمية في الأسعار عالمياً.

سعر اللحم الكندوز في الأسواق

وأضاف «وهبة»، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر اللحم الكندوز في الأسواق اليوم يباع بأسعار تبدأ من 150 جنيها في القرى والكفور والنجوع، وتصل إلى 170 جنيها في باقي المناطق والمحافظات الكبرى مثل الإسكندرية والقاهرة والقليوبية والجيزة وغيرها من المدن والمناطق الحضرية، موضحاً أن الأسعار تتفاوت من منطقة إلى منطقة أخرى ومن محافظة لأخرى.

وبعيداً عن سعر اللحم الكندوز في الأسواق، قال رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن سعر كيلة اللحم الجاموسي في الأسواق المصرية يبدأ من 100 جنيه للكيلو في المناطق الريفية والقرى ويصل إلى نحو 120 جنيها في المناطق الحضارية والراقية، لافتاً إلى أن الأسعار تتفاوت في المحافظات المصرية، ولذلك نحدد الأسعار وفقاً لنطاق سعري محدد رغم تحرك الأسعار العالمية في أكثر من دولة وارتفاع تكاليف الشحن من الخارج بصورة ملحوظة، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من خلق حالة من الاستقرار في سوق اللحوم.

وأرجع ذلك إلى ضخ الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من اللحوم عبر المنافذ البيعية المختلفة، ما أحدث توازنا في الأسعار.

سعر اللحم الجملي

وبشأن اللحم الجملي، أكد أنه يباع بنفس سعر اللحم الجاموسي بالأسواق المحلية؛ فيبدأ من 100 إلى 120 جنيها في المدن الكبرى والمحافظات، مشددا على انخفاض أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية التابعة للدولة عن أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.