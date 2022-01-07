فصل سكرتير مدرسة ببني سويف.. زوّر إيصالات الرسوم واختلس 181 ألف جنيه

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، تنفيذ حكم المحكمة التأديبية بفصل سكرتير مدرسة تجريبية للغات بإدارة بني سويف التعليمية، لاختلاسه مبلغ مالي يقدر بـ181 ألف جنيه، قيمة تحصيل رسوم دراسية، وذلك بعدما اصطنع إيصالات رسوم مزورة، إضافة لإهماله الجسيم في تحصيل رسوم التحويل والنقل الخاصة بالطلاب.

التحقيقات: الموظف ألحق ضررًا جسيمًا بجهة عمله

وكشفت التحقيقات عن أن الموظف المفصول اصطنع إيصالات وهمية بيضاء دون قسائم «123» الرسمية التى تتعامل بها وزارة التربية والتعليم، لتحصيل مصروفات دراسية من طلاب المدرسة جهة عمله، وأهمل في تحصيل رسوم دراسية خاصة بالطلاب الذين تم نقلهم أو تحويلهم خارج المدرسة، مما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، ووصلت قيمة المبلغ 2798 جنيها.

إحالة مدير مدرسة إعدادي للمحاكمة التأديبية

يذكر أن مديرية التربية والتعليم في بني سويف، قد أحالت مدير مدرسة إعدادية مشتركة بإحدى القرى، إلى المحكمة التأديبية، لتحصيله الرسوم المدرسية من الطلبة غير المعفيين، عن أعوام 2018 و2019، في ظل عدم اختصاصه بالتحصيل، واحتفظ بها لنفسه فترة زمنية طويلة دون مبرر قانوني، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية والإدارية الأخرى.

وكانت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، قد أحالت مدير مدرسة ثانوية ومُعلمة إلى المحكمة التأديبية بعد قيام المعلمة بصفع المدير على وجهه، ومحاولة المدير الاعتداء عليها وذلك بجذبها من ملابسها ومحاولة تمزيقها ما تسبب في كشف جزء من جسدها.