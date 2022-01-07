المنشآت الفندقية: شرم الشيخ جاهزة لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ جميع فنادق شرم الشيخ جاهزة لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم في دورته الرابعة، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، لافتا إلى أنّ نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية في المدينة خلال فترة إقامة المنتدى ستكون جيدة، موضحا أنّ منتدى شباب العالم يوصل رسالة سلام للعالم وأنّ مصر تتسع للجميع وترحب بكافة ضيوفها بتنوعهم الثقافى والحضاري.

شرم الشيخ مؤهلة لاستضافة المؤتمرات الدولية والاقليمية

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال رعايته لتنظيم المنتدى أعاد شرم الشيخ إلى الواجهة من جديد كواحدة من أهم مدن الشرق الأوسط القادرة على استضافة المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، لافتا إلى أنّ شرم الشيخ تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر دول العالم في سياحة المؤتمرات وأن جائحة كورونا التي ضربت العالم تسببت في تراجع تنظيم المدينة للمؤتمرات المختلفة، وتابع أن منتدى شباب العالم الذى يقام بداية من يوم الإثنين المقبل تحت رعاية رئاسة الجمهورية سيسلط الأضواء بنسبة كبيرة على مدينة شرم الشيخ والإمكانات السياحية التي تمتلكها.

المنتدى فرصة للترويج السياحي لمصر في الخارج

وأشار إلى أن وجود شباب من مختلف دول العالم يُمثل دعاية سياحية مجانية للمقصد السياحي المصري وللسياحة الترفيهية والشاطئية، موضحا أنّ الصور التي سيلتقطها الضيوف أثناء وجودهم بفنادق الإقامة أو بشواطئ المدينة ستكون خير دعاية للسياحة المصرية، مشيرا إلى أن الفعاليات الكبيرة التي يتم تنظيمها مثل منتدى شباب العالم وافتتاح طريق الكباش ونقل المومياوات الملكية تسهم بصورة كبيرة في تحسن الصورة الذهنية للسياح عن مصر كما ترفع من معدلات الحركة السياحية الوافدة.

يشار إلى أن منتدى شباب العالم يشارك به العديد من شباب دول العالم ما يمثل خير دعاية للمقصد السياحي المصري بصفة عامة ولشرم الشيخ بصفة خاصة .