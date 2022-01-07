منتدى شباب العالم: لسنا جهة تنفيذية ونحاول تطبيق توصياتنا على أرض الواقع

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن إدارة المنتدى ستعلن تفاصيل أكثر عن الأسماء المشاركة في النسخة الرابعة من المنتدى، مع اقتراب يوم 10 يناير، أول أيام المنتدى هذا العام.

وأضافت بدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا فكري، أنّ جائحة كورونا على أثرت على نواحي كل، وبالتالي فإن المنتدى سيناقش عالم ما بعد الجائحة وكيفية تطويره والتعامل معه، وجرى تحديد مجموعات مختلفة سيتم مناقشتها مثل الطاقة والتغيرات المناخية والمبادرات التنموية والأمن الغذائي واستدامة الموارد المائية وريادة الأعمال ودور التكنولوجيا.

تطبيق منتدى شباب العالم

وتابعت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، أنّ تطبيق المنتدى يحمل اسمه، وسيتيح الأجندة الخاصة بالمنتدى والجلسات وورش العمل عنها ومتحدثي كل جلسة، ولن يكون متاحا لحضور المنتدى فقط، لكنه سيتاح للجميع، من أجل طرح أسئلتهم ومناقشتها خلال الجلسات.

منصة حوارية وليس جهة تنفيذية

ولفتت سارة بدر، إلى أن المنتدى هو منصة حوارية وليس جهة تنفيذية، ورغم ذلك عمل على تطبيق بعض التوصيات الصادرة عن النسخ السابقة بطريقة أو بأخرى ضمن فعاليات المنطقة؛ مثل منطقة ريادة الأعمال لتوفير فرص للشباب من أجل الاجتماع مع رواد الأعمال ومناقشة أفكارهم وخلق فرص استثمارية مختلفة، بالإضافة إلى مسرح شباب العالم.

نصف مليون شخص طالبوا المشاركة في المنتدى

وأكدت، على أنّ النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ستواجه تحديين كبيرين، وهما كورونا وضمان سلامة الحضور من ناحية، والأعداد الكبيرة التي طالبت المشاركة في المنتدى، بواقع نصف مليون شخص من ناحية أخرى.

وأضافت بدر: «ليس لدينا معايير كثيرة ومتعددة للمشاركة في المنتدى، لكن هناك شروط أساسية، مثل الحصول على التطعيم وجواز سفر ساري، وتوافق بين الخلفيات المعرفية والثقافية للشباب وموضوعات المنتدى مثل الطاقة وريادة الأعمال والمبادرات التنموية والتغيرات المناخية».

تجهيز القاعات ومراعاة التباعد الاجتماعي

وتابعت المتحدث باسم منتدى شباب العالم: «نجهز كل القاعات الرئيسية والفرعية حتى نستقبل الجلسات وورش العمل، وفي يومي 8 و9 يناير سنعقد الورش التي تسبق انطلاق المنتدى في النسخة الرابعة، وبدأنا في استقبال الوفود وأعدادا من الحضور، ولا بد من مراعات التباعد الاجتماعي خلال الجلسات ونركز على الحفاظ على الهوية البصرية للمنتدى في التحضيرات واستقبال الضيوف في المطار ونقله إلى أماكن الإقامة ثم القاعات، وهناك شباب يحرصون على تنظيم ومتابعة هذه التحركات».