الإعلام الإفريقي يسلط الضوء على منتدى شباب العالم: الحدث الأهم دوليا

مع بداية انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، تتجه أنظار العالم إلى الحدث الأهم الذي يقصده الشباب من أرجاء العالم كافة، لتبادل الخبرات والثقافات، ومناقشة القضايا المهمة والحيوية في العالم.

وأعلنت قنوات ومؤسسات إعلامية إفريقية عدة، نيتها تقديم متابعة مستمرة لأحداث وفعاليات منتدى شباب العالم، لأهمية الحدث بالنسبة للكثير من دول العالم وللشباب.

اهتمام الإعلام الأفريقي بمنتدى شباب العالم

من بين تلك المؤسسات الإعلامية الأفريقية قناة «نيوز سنترال تي في» النيجيرية، التي سلطت الضوء على منتدى شباب العالم، والذي يعود بعد توقف بسبب أزمة جائحة كورونا، وأشارت القناة إلى أن إدارة المنتدى أعلنت أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية.

وذكرت أن موضوعات الأجندة تعكس واقع العالم الجديد، والتغيرات التي طرأت خاصة بعد جائحة كورونا «كوفيد-19»، التي أثّرت على حياة الملايين في بلدان العالم أجمع، عارضة أجندة المنتدى، وجميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي «السلام، والإبداع، والتنمية».

وأوضحت القناة أنها ستقدم تغطية شاملة لوقائع وفعاليات منتدى شباب العالم، لما يمثله هذا الحدث من أهمية بالغة للشباب بجميع دول العالم لا سيما في إفريقيا.

كانت إدارة المنتدى أعلنت أجندة النسخة الرابعة الذي يعقد، بعد أيام قليلة، حيث تبدأ فعاليات منتدى شباب العالم، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتضم الأجندة عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي «السلام والإبداع والتنمية».