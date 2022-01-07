استعدادات مكثفة في شرم الشيخ قبل انطلاق منتدى شباب العالم

تسابق مدينة شرم الشيخ الزمن حتى تصبح جاهزة لاستقبال المشاركين في منتدى شباب العالم من مختلف البلدان، حيث قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بخمس جولات تفقدية خلال يومين فقط لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لانطلاق المنتدى الاثنين المقبل 10 يناير 2022.

وقال المحافظ في تصريح خاص اليوم الجمعة، إنه جرى عمل تجربة لإضاءة ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ طبقا لمعايير MITA العالمية والهوية البصرية.

تعليق أعلام دول العالم وتجميل الميادين

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى تعليق أعلام كل الدول التي يشارك شبابها في المنتدى أمام المطار وقاعة المؤتمرات، موضحا أن هناك شاشات عملاقة بالمناطق السياحية ستقوم بنقل فعاليات المنتدى على الهواء مباشرة حتى يتابع الجميع وقائع المنتدى.

وأشار إلى أنه تفقد أعمال التجميل والميادين الموجودة على طول طريق السلام الرابط بين مطار شرم الشيخ وقاعة المؤتمرات، مؤكدا أن المحافظة شكلت غرفة عمليات في مدينة شرم الشيخ خاصة بمنتدى شباب العالم للتدخل في حالة الطوارئ.

تطهير مدخل المدينة وإزالة آثار السيول

وقال اللواء خالد فودة إن مخلفات السيول التي تراكمت على طريق مدخل المدينة من ناحية الطور، جرى إزالتها بالكامل وإعادة فتح الطريق في كلا الاتجاهين، مشيدا بإدارة أزمة السيول في كل المدن حيث جرى إعادة فتح الطرق خلال 24 ساعة وإزالة آثار السيول من الشوارع والطرقات.