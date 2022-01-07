حالة الطقس غدًا السبت.. أمطار خفيفة على بعض المناطق واستمرار الضباب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن توقعاتها لحالة الطقس غدا السبت، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحا، تبدأ من الساعة 4 فجرا وحتى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة 30% قد تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة بنسبة حدوث 10% على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 10

الإسكندرية 20 10

وادي النطرون 20 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 20 10

بلطيم 21 11

مطروح 20 09

السلوم 19 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 10

دمياط 19 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 18 11

العريش 20 10

رفح 20 09

رأس سدر 21 11

نخل 21 05

نويبع 22 12

طابا 21 09

كاترين 17 02

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 22 14

الفيوم 21 07

بني سويف 21 07

المنيا 22 06

أسيوط 22 06

سوهاج 23 09

قنا 24 09

الأقصر 25 10

أسوان 24 11

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 10

الوادي الجديد 25 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15