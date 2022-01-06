الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل.. ضباب ورياح وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على الأنحاء كافة، خلال الفترة من الجمعة 7 يناير، حتى الأربعاء المقبل 12 من الشهر نفسه، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، كما حذرت الهيئة من طقس عيد الميلاد، خلال البيان الصادر عنها اليوم.

طقس عيد الميلاد: أمطار وشبورة كثيفة تصل لضباب

وحذرت الأرصاد من حالة الطقس المتوقعة بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، إذ يشهد الطقس انتشارًا كثيفًا للشبورة المائية في الصباح الباكر، تستمر نحو 4 ساعات على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى انتشار شوائب عالقة في أثناء النهار، على السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، فضلاً عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

الأرصاد: نشاط للرياح على كل الأنحاء

وأضافت الهيئة خلال البيان الصادر عنها بشأن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، أن طقس السبت يشهد انتشارًا للشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، ووشمال الصعيد، فيما يشهد طقس الأحد نشاطًا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، وأقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة.

أما عن توقعات طقس الاثنين، فأوضح خبراء الأرصاد أن هناك نشاطًا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما حذرت الأرصاد من نشاط حركة الرياح على كل الأنحاء الأربعاء المقبل الموافق 12 يناير الجاري، أما عن طقس الثلاثاء فيشهد نشاطًا لحركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.