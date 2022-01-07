الأسبوع الأول من العام الجديد.. نجوم الفن والإعلام بين الوفاة والمرض

خيم الحزن والمرض على نجوم الفن والإعلام، خلال الأيام الماضية، إذ شهد الأسبوع الأول من العام الجديد 2022، وفاة عدد من النجوم، أبرزهم الفنانة مها أبو عوف، والموسيقار أحمد الحجار، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بفيروس كورونا المستجد، آخرهم الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي.

وفي السطور التالية، نرصد لكم أبرز حالات الوفاة والإصابة بكورونا في الوسط الفني خلال الأسبوع الأول من العام الجديد:

وفاة الفنانة مها أبو عوف

توفيت الفنانة مها أبو عوف في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ65 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وشيعت جنازتها ظهر أمس، من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم، وتم دفنها بمدافن الأسرة بالبساتين.

إصابة الإعلامي عمرو أديب وزوجته بفيروس كورونا

كشف الإعلامي عمرو أديب مساء أمس عن إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديد بفيروس كورونا المستجد، طالبًا من جمهوره أن يدعو لهما، حيث نشر عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل، أرجوكم ادعوا معنا».

إصابة تامر حبيب ومها الصغير بكورونا

كما أصيب أمس السيناريست تامر حبيب بفيروس كورونا المستجد، وأعلن ذلك عبر حسابه على موقع «انستجرام»، حيث نشر صورة مكتوب عليها: «إيجابي كورونا»، وأرفقها بتعليق «قدر الله وماشاء فعل».

وعلقت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، على منشور «حبيب» قائلة: «وأنا أيضا»، في إشارة منها إلى إصابتها هي الأخرى بفيروس كورونا.

وفاة الموسيقار أحمد الحجار

كما رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي، المطرب والملحن أحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار، عن عمر يناهز الـ65، وذلك بعد إصابته بأزمة صحية مفاجئة، فضلا عن وفاة والد الفنانة إسراء عبد الفتاح، وشقيق الفنانة ألفت سكر، وشقيق النجم كاظم الساهر.

إصابة محمد الكيلاني بكورونا

كما أعلن محمد الكيلاني، يوم الثلاثاء الماضي، إصابته هو الآخر بفيروس كورونا المستجد، وكتب «الكيلاني» عبر حسابه على موقع «انستجرام» عبر خاصية «الاستوري»: «الحمد لله، إيجابي كورونا».

إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بفيروس كورونا

بينما أعلنت الفنانة هنا الزاهد، إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا المستجد الاثنين الماضي، إذ كتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد تعامل معانا يا ريت يطمن على نفسه».