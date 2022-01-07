الصحة: استقبال شحنة جديدة من لقاح «استرازينكيا» بمطار القاهرة غدا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه من المقرر استقبال شحنة جديدة من لقاح «أسترازينكا»، بمطار القاهرة غدا، ومن المقرر استقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا ضمن خطة التوسع لوزارة الصحة في توفير كافة اللقاحات المعتمدة لتطعيم المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوصول لمناعة القطيع.

الصحة توفير أدوية علاج كورونا للمصابين

وقال «عبدالغفار»، في تصريحات لــ«الوطن»، إنّ وزارة الصحة تسعى لتوفير كافة الأدوية لعلاج حالات كورونا والتي حصلت على الموافقة الطارئة لعلاج المصابين من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وذلك ضمن حرص وزارة الصحة على علاج المصابين والسيطرة على جائحة كورونا.

الأدوية لا تغني عن اللقاحات

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ أدوية علاج كورونا لا تغني عن اللقاحات، فالأدوية التي سيتم إضافتها لبروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا لتخفيف الأعراض الجانبية التي تساعد على سرعة الشفاء والخروج من المستشفيات، أما اللقاحات تستخدم في الوقاية من مضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

التوسع في عملية التطعيم للوقاية من كورونا

وتابع «عبدالغفار»، أنّ هناك توسع في عملية التطعيم للمواطنين بمختلف الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح من خلال تحديث موقع وزارة الصحة بإضافة إيقونة «إختيار الموعد والزمان»، التوسع من خلال الفرق الطبية خلال التجمعات المختلفة لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية والحصول على اللقاح

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّ جميع اللقاحات ذات فعالية عالية وتقلل من خطورة المضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفوائد التي تعود على المواطنين الملقحين حتى لو تكرر أمر إصابتهم بفيروس كورونا مرة أخرى، لافتا إلى أهمية الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية التي تقلل من خطورة الإصابة بفيروس كورونا، والتي تتمثل في:

- الحصول على اللقاح والجرعة التنشيطية

- تجنب الأماكن المزدحمة

- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة

- ارتداء الكمامة