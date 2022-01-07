«الصحة»: توضح أهمية التطعيم رغم تكرار الإصابة بفيروس كورونا 

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الحصول على لقاح فيروس كورونا يقي من الإصابة أو التعرض لمخاطرها ومضاعفاتها، مشيرًا إلى أنّ اللقاح مهم للغاية حتى لو أصيب الشخص بالفيروس عقب الحصول على اللقاح.

فوائد الحصول على اللقاح

وقال «عبدالغفار»، في تصريحات رسمية له على صفحة وزارة الصحة بـ«الفيس بوك»، إنّ هناك العديد من الفوائد التي تعود على الأشخاص الملقحين لتجنب المضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا أو المخاطر التي تنتج عن المتحورات المختلفة بفيروس كورونا، وتتمثل فوائد الحصول على اللقاح في التالي:

أهمية التطعيم

- التطعيم يقلل من شدة الإصابة حال حدوثها

- الشخص المُطعم يحتاج مدة زمنية أقل للشفاء من غير المطعمين عند الإصابة بفيروس كورونا

- يقلل من فرصة نقل العدوى للغير

- يقلل من سرعة انتشار الفيروس

- يقلل من نسبة حدوث الطفرات والمتحورات

- يقلل من الاحتياج لدخول المستشفيات

- يقلل من معدلات الوفيات

أهمية الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية

وأوضح المتحدث الرسمي أهمية الالتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية لتجنب العدوى، حيث تعد التدابير الوقائية السلاح الواقي من خطورة انتشار العدوى، وتتمثل التدابير الوقائية لتجنب العدوى في: «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين بالماء والصابون- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».

طرق الحصول على اللقاح

وأكد «عبدالغفار»، أن هناك العديد من الطرق للحصول على اللقاح سواء من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة، أو من خلال التوجه مباشرة لمركز التطعيم والحصول على اللقاح، أو من خلال الحصول على اللقاح من الفرق المتنقلة.