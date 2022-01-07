عضو «صحة النواب» عن متحور كورونا الظاهر حديثا في فرنسا: لا يدعو للقلق

ما زال العالم في مواجهة صريحة مع فيروس كورونا المستجد، ومتحوراته المختلفة، وبعد أن شاهدنا انتشارا لسلالة جديدة من الفيروس المستجد في جنوب دولة فرنسا، زاد القلق بين المواطنين في مختلف أنحاء العالم، خوفا من أن يكون هناك موجة وباء جديدة، وحظر تجوال وغلق كامل للدول المختلفة في انتظارنا.

لا يمكن تحديد مدى شراسة الفيروس

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه أمر طبيعي أن يستمر الفيروس في التحور، فهي طبيعة الفيروس، مؤكدة أن المتحورات الجديدة التي تظهر تكون في أغلب الأحيان ذات شراسة أقل، ولكن الملحوظ هو أن أغلب المتحورات الجديدة تكون سريعة الانتشار.

وأضافت عبد الحليم، أنه لا يمكن تحديد ملامح واضحة للمتحور الظاهر حديثا بفرنسا حتى الآن، ولكن يمكن استنتاج أنه أقل شراسة من فيروس كورونا ومتحوراته السابقة، وهذا لأنه لم يتم الإفصاح عن أي أعداد وفيات إلى الآن، مشيرة إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابات والتي تستمر في الارتفاع، مؤكدة أن هذا مؤشر بأن المتحور الجديد سريع الانتشار، قائلة: «عدم معرفتنا أعداد الوافيات يعجزنا من معرفة مدى شراسة الفيروس».

اللقاحات وبروتكول العلاج لهما فاعلية قوية ضد كورونا

وأشارت عضو صحة النواب إلى أن مصر مسيطرة على الفيروس من الانتشار والأمور هادئة في البلاد، والإحصائيات هي خير دليل على هذا، قائلة: «أعداد الإصابات والوفيات بمصر في انخفاض واضح، ما يؤكد أن اللقاحات وبروتكول العلاج ضد كورونا له فاعلية كبيرة، ساعدت بشكل ملحوظ في السيطرة على الجائحة، كما أن الحالات لم تعد في تدهور كبير كما كان الأمر في بداية انتشار الفيروس، فأصبحنا لا نحتاج حجز المصابين في المستشفيات أو استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي بنفس القدر الذي كان في بداية انتشار الجائحة، وبالتالي لا يوجد أي قلق أو خوف من المتحور الجديد».

وأكدت عبد الحليم أن فيروس كورونا المستجد سيظل موجودا مثل أي فيروس أو بكتريا أخرى، كما أن العالم كله الآن أصبح جاهزا للتعامل معه بالشكل السليم الذي يضمن السيطرة عليه، موضحة: «كورونا ستكون مثل دور البرد الطبيعي، مرض موجود ولا يمكن أن ينتهي والناس يصابون به ويشفون بمنتهى البساطة، وقد وصلنا لهذا الأمر بنسبة كبيرة الآن، والفضل يعود في هذا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولقاحات فيروس كورونا»، كما شددت على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار للتمكن من الوقاية من مختلف الأمراض وليس فقط كورونا.