3 توصيات من «صحة النواب» لمواجهة فوضى بيع الدواء

أصدرت لجنة الصحة، بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددًا من التوصيات لمواجهة الفوضى التي يشهدها ملف الدواء فى مصر، وذلك في نهاية الاجتماع الذي عقدته اللجنة البرلمانية اليوم .

حظر تناول المضادات الحيوية

طالبت اللجنة، مجلس الوزراء بفض الاشتباك القائم بين وزارة الصحة وهيئة الدواء ووزارة التنمية المحلية حول تضارب الاختصاصات بملف الأدوية.

وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بعدم صرف أي أدوية من الصيدليات دون روشتة الأطباء، خاصة أدوية المضادات الحيوية.

وأمهلت اللجنة الحكومة، فترة من الوقت لإصدار قرار بحظر تناول المضادات الحيوية عبر حقن الوريد في الصيدليات، مع إتاحة الحصول عليها وفقا لروشتة الطبيب فى المستشفيات.

وشددت اللجنة في نهاية اجتماعها على ضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات لمنع بيع الأدوية بدون روشتة الطبيب.

مخالفة الصيدليات للقانون

كانت لجنة الصحة قد ناقشت عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب الدكتورة إيناس عبد الحليم، وعاطف مغاوري وآخرين بشأن مخالفة الصيدليات للقانون وإعطاء وصفات علاج بدون روشتة طبيب والقيام بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، وطلب الإحاطة المقدم من عاطف المغاوري، بشأن تجارة وتداول الأدوية إلكترونياً عبر الشبكة العنكبوتية بما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين مما يعد إهدارًا وتجاوزًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة.

الخلطة السحرية لعلاج البرد

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد ناقشت ما يسمى بالخلطة السحرية لعلاج البرد، بحضور ممثل من هيئة الدواؤء، الذي أوضح أن الهيئة انتبهت في الفترة الأخيرة إلى أهمية تكثيف نشرات الوعي لدى المواطنين لمواجهة الوصفات الطبية الخاطئة، والتشريعات الطبية تحتاج بجانبها إلى حملات لتكثيف الوعى لدى المواطنين.