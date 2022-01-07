ملامح تعديلات قانون الرياضة.. طالب التربية الرياضية يدرب 5 أشخاص للتخرج

تستعد تنسيقية شباب الأحزاب إلى تقديم مشروع قانون الرياضة الجديد، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وهو المشروع المقدم من النائبة آية مدني والنائب خالد بدوي، تشمل التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 مادتين، وتعرض «الوطن» في هذه السطور أبرز التعديلات الجديدة في مشروع القانون.

قانون الرياضة الجديد

وعلمت «الوطن»، أن مشروع قانون الرياضة الجديد، يتضمن التزام كل طالب، من كليات التربية الرياضية بتدريب 5 طلاب من نفس الجامعة، وذلك يكون شرطا أساسيا للحصول على شهادة التخرج، كما يتم منح الطالب بكلية التربية 5 درجات لمن يدربه مع تخرج كل دفعة مؤهلة علميا وبدنيا، ويأتي ذلك لزيادة الوعي بالرياضة بين الشباب، ودمج ما يدرسه الطالب ودوره في المسؤولية المجتمعية.

تعديلات قانون الرياضة

وتضمَّنت التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمقدم من تنسيقية شباب الأحزاب، أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

الهيئات الرياضية

ونص مشروع قانون الرياضة الجديد، على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها، ويحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

تنسيقية شباب الأحزاب

وحظرت التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.