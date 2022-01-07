حصاد أداء المركز الإعلامي للتعليم العالي خلال 2021.. مؤتمرات ومبادرات

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، حول حصاد أداء المركز الإعلامي للوزارة، خلال عام 2021.

وأفاد التقرير بقيام المركز الإعلامي بتسويق فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أقيم خلال الفترة من 8 وحتى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وساهم المركز الإعلامي في التسويق للمُنتدى بالشكل المأمول محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وشارك المركز الإعلامي في تغطية الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وتغطية فعاليات المؤتمر العام الـ14 لمنظمة الإيسيسكو، والذي استضافته جمهورية مصر العربية لأول مرة، وحظى هذا الحدث بتغطية إعلامية مُتميزة، من قِبل وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وساهم المركز الإعلامي في تيسير التنسيق الإلكتروني للطلاب طوال فترة التنسيق هذا العام، حيث قام المركز بإعداد فيديوهات وفيديوجرافات وانفوجرافات، وأدلة استرشادية؛ لمساعدة الطلاب في اختيار رغباتهم، ومساعدتهم في التنسيق بشكل صحيح، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب وأولياء أمورهم، التي ترد إلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة بشكل دوري.

ونظم المركز الإعلامي عددًا من المؤتمرات الصحفية لتغطية فعاليات الأحداث والفعاليات الكبرى التي نظمتها الوزارة على مدار هذا العام.

وسوّق المركز الإعلامي لأنشطة المراكز والمعاهد البحثية باستمرار، وعقد المؤتمرات الصحفية لتوضيح العديد من الموضوعات والأحداث للرأي العام.

وقدم المركز الإعلامي الدعم للتسويق الإعلامي لمبادرة "ادرس في مصر"، لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.

كما قدم المركز الإعلامي المشروعات القومية العديدة التى تشهدها الجامعات والكليات والمراكز والمعاهد البحثية والمستشفيات الجامعية، وغيرها من المشروعات القومية التي تتبناها الوزارة، في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

وساهم المركز الإعلامي في حملات التوعية التي استهدفت تنمية وعي طلاب الجامعات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفر المركز الإعلامي التغطية الإعلامية للاجتماعات الدورية للمجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على الاستفسارات الخاصة بذلك.

ودعم المركز الإعلامي جهود مواجهة الكيانات الوهمية، من خلال نشر جهود لجان الضبطية القضائية لملاحقتها، والاستمرار في نشر قوائم أسماء الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية المُعتمدة من الوزارة، حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة للكيانات الوهمية التي يتم إغلاقها باستمرار.

كما حرص المركز الإعلامي على نشر تقارير حصاد أداء كافة قطاعات التعليم والبحث العلمي التابعة للوزارة بشكل دوري؛ للتعريف بأهم إنجازاتها.

وأشار د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن المركز الإعلامي سيعمل خلال الفترة القادمة على تفعيل وزيادة الإنتاج الإعلامي الرقمي في التسويق لقصص النجاح المتنوعة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بكافة الجامعات والمعاهد، وسوف يسلط الضوء على الأساتذة والباحثين الذين أسهموا بقصص نجاح ملهمة فى كافة المجالات، و تسليط الضوء إعلاميا على الطلاب الموهوبين والنابغين، ونشر حملات التوعية بأهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية، والاستمرار في التسويق والترويج للمشروعات القومية الكُبرى التي تتبناها الوزارة لكي يتعرف عليها المواطنون، ونشر الأدلة الاسترشادية التي تُجيب عن أسئلة واستفسارات الطلاب، والمتابعة المُستمرة لكافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها القطاعات المختلفة للوزارة، ورصد الشائعات والأخبار الكاذبة ونشر المعلومات الصحيحة، عبر موقع الوزارة والحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل آليات التواصل والتفاعل مع الرأى العام ، وتقديم الدعم الفنى لمكاتب الإعلام بكافة الجامعات المصرية.