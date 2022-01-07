الإفتاء توضح شروط الدعاء المستجاب يوم الجمعة: «تحرى الحلال وتجنب الشبهات»

يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة من كل أسبوع، لما يتميز به ذلك اليوم من طابع ديني خاص بفضل صلاة الجمعة في المساجد، وقراءة القرآن الكريم في المنازل، فضلا عن ساعة الاستجابة للدعاء والمرتبطة بصلاة الجمعة، ما يجعل العديد منهم يسألون عن شروط استجابة دعاء يوم الجمعة، حتى يتثنى لهم الالتزام بتلك الشروط التي قد تجعلهم من المستجابة أدعيتهم.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فيديو لها على الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع تداول الفيديوهات الشهير «يوتيوب» شروط الدعاء المستجاب يوم الجمعة، ونرصد من خلال السطور التالية الشروط التي تجعل دعاء يوم الجمعة من الأدعية المستجابة، كالتالي:

شروط الدعاء المستجاب يوم الجمعة

أكدت دار الإفتاء المصرية في فيديو لها، أن من أهم شروط استجابة الدعاء في جميع الأوقات هو تحري الحلال، سواء كان ذلك في العمل أو الطعام أو الكلمة، وتجنب الحرمات وشبهاتها.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أن تحري الحلال في جميع الأفعال التي يقدم عليها المسلم، وخوفه من الوقوع في الحرام خشية ربه، يساعده على إحلال البركة على حياته وخاصة الملتزم بتجنب السرقة وأكل الربا، مشيرة إلى أنه يجب على المسلم أن يتجنب التعامل بنظام الربا، وأن يكون على يقين بأن ما يدخل في جوفه من طعام أتى بالحلال، وفي حالة إذا كان هناك شخص يتعامل بنظام الربا وتاب إلى الله، كان مجابا للدعاء بعد ذلك.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجب على الإنسان أن يحسن ويتجمل في طلب الرزق، دون السعي إلى أخذ رزق أحد، كما يجب على الداعي أن يتأدب في حديثه مع الله أثناء الدعاء، وأن يكون على ثقة كبيرة في قدرة الله على تلبية الدعاء في الوقت المناسب.