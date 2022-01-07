نائب: منتدى شباب العالم يعكس حرص الرئيس على خلق جيل قادر على مواجهة المستقبل

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم التي ستنطلق الأسبوع المقبل بمدينة شرم الشيخ، تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إشراك الشباب في حل القضايا والأزمات لخلق جيل منهم قادر على مواجهة المستقبل.

منتدى شباب العالم يعد منصة حوارية

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، في تصريحات اليوم، إن المنتدى يعد المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بمنتهى الشفافية وجسرا للتواصل بين القيادة السياسية والشباب من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن الشباب يعيش عصره الذهبي في عهدالرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، جاذبة للاستثمار تمتلك بنية تحتية قوية تضاهي دول أوروبا.

أبرز قضايا منتدى شباب العالم

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالقضايا المهمة التي سيناقشها منتدى شباب العالم ومنها قضايا تغير المناخ وقضية الطاقة، مؤكدا أن حضور آلاف الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم لمدينة شرم الشيخ هو فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف ثقافات العالم.

ويذكر أن منتدى شباب العالم هذا العام قد تضمن عددا من التقنيات غير المسبوقة، مثل وجود عدد من الروبوتات لتعقيم المكان بشكل آلي دون تدخل بشري، وروبوتات أخرى تقوم بقياس درجة الحرارة للحاضرين، وتوزيع الأدوات المعقمة، إلى جانب أنها تقوم بإرشاد الحضور وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، كما يوجد روبوت لتوزيع الأطعمة والمشروبات.

واتخذت إدارة منتدى شباب العالم كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، في أثناء تنفيذ الفعاليات والأنشطة، لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين من فيروس كورونا المستجد.