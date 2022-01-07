تردد قناة كراميش للأطفال.. «شاهد البرامج والأغاني المختلفة»

يهتم العديد من أولياء الأمور بتعليم أطفالهم مختلف المهارات، كما يخصصون لهم أوقاتًا للتسلية وهو ما يتحقق في بعض قنوات الأطفال، ومن ضمن القنوات التي لاقت رواجًا واسعًا قناة "كراميش" التي تقدم العديد من البرامج والأغاني والفقرات المتنوعة للأطفال.

وفي ظل اهتمام الكثيرين بقنوات الأطفال خاصة، تستعرض «الوطن» تردد قناة كراميش التي يمكن مشاهدة محتوياتها المختلفة من خلال التردد الجديد.

تردد قناة "كراميش"

يمكن متابعة قناة كراميش على التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي.

تردد قنوات الأطفال

تردد قناة "سمسم" الجديد

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة مودي كيدز 2022

يجب ضبط القناة على التردد التالي: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة "كوجي"

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة "دودو كيدز"

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة "طيور الجنة" الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة "طيور بيبي"

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة "ميكي كيدز" الثانية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط تردد القنوات المختلفة

- الضغط على زر Menu أو القائمة في الريموت.

- الضغط على كلمة خيارات Options الموجودة في القائمة.

- ثم بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- ثم اختيار القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، يدخل المستخدم التردد الخاص بالقناة.

- ثم بعد ذلك اختيار التردد.

- ثم إدخال معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- وبعد الانتهاء من إجراء البحث عن القناة، اضغط على حفظ أو Save.