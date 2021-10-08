تردد قناة كراميش على النايل سات لمشاهدة برامج الأطفال

يبحث قطاع كبير من الأمهات والآباء عن تردد قناة كراميش الجديد، لمتابعة برامج الأطفال على النايل سات، للاستفادة من المحتوى الذي تقدمه تلك القنوات للأطفال، من معلومات أو برامج أو غيرها، حيث تقدم باقة مميزة من الأعمال المميزة للصغار.

وفي هذا الصدد، تقدم جريدة «الوطن» تردد قناة كراميش الجديد 2021 على النايل سات، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، ويمكن متابعة قناة كراميش من خلال التردد الجديد، كما يلي:

تردد كراميش الجديد على النايل سات للأطفال

يمكن متابعة قناة كراميش على التردد الجديد كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي.

أبرز ترددات قنوات الأطفال الأخرى

كما تستعرض «الوطن» بعض ترددات قنوات الأطفال الأخرى، والتي يمكن للصغار متابعتها، للاستمتاع بالبرامج المفيدة التي تعرضها للمراحل المختلفة للأولاد.

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة كوجي

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

تردد قناة ماجد

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانيةالتردد: 11526.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .