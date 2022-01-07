وصول وزيرة الثقافة وطارق لطفي لعزاء أحمد الحجار بالحامدية الشاذلية

بدأ منذ قليل، عزاء الفنان الكبير أحمد الحجار شقيق، المطرب علي الحجار، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، الذي غيبه الموت الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه لسكتة قلبية.

توافد الفنانين على عزاء أحمد الحجار

وبدأ توافد عدد من الفنانين والمشاهير على عزاء أحمد الحجار، وكان أول الحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، والفنان طارق لطفي، والفنان نبيل نور الدين.

وتواجد الفنان علي الحجار منذ بداية العزاء ووقف بجوار أبناء شقيقه الراحل الثلاثة لتلقي العزاء.