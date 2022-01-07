علي الحجار يستقبل المعزين في شقيقه بالحامدية الشاذلية اليوم

يستقبل الفنان علي الحجار، اليوم، المعزين بعزاء شقيقه الراحل أحمد الحجار، بعد صلاة المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية، بعد أن رحل الأخير عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 66 عاما.

عزاء أحمد الحجار من الساعة 5 إلى 9 مساء

كان الحجار قد أعلن مكان وموعد العزاء عبر صفحته بـ«فسبوك»، حيث كتب منشورا قال فيه «يقام عزاء الفنان أحمد الحجار بإذن الله يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022 في الحامدية الشاذلية من 5 مساء إلى 9 مساء، شكر الله سعيكم جميعاً ولا أراكم مكروه في عزيز لديكم».

وكانت جنازة أحمد الحجار قد شيعت بعد ظهر أول أمس الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الأباجية.

وحرص عدد كبير من أصدقاء الفنان الراحل وشقيقه علي الحجار على الحضور من بينهم أحمد عبدالعزيز، والفنان أشرف زكي والفنان منير مكرم والإعلامي محمود سعد، المطرب محمد محسن، والفنان جمال عبد الناصر والشاعر محمد بهجب وإبراهيم عبدالفتاح.

عود.. أبرز أغنيات أحمد الحجار

كانت فاطمة الحجار ابنة الفنان أحمد الحجار قد نفت لـ«الوطن» الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخبارية حول وفاة والدها أثناء مشاهدته التليفزيون، حيث قالت «الوفاة طبيعية وتوفى في منزله وهو جالس، ولم يكن يشكو من أي مرض، وكانت حالته الصحية جيدة».

أحمد الحجار، كان قد قدم في مسيرته عددا متوسطا من الألبومات من أبرزها تمنيت وحنين وأبويا الطيب، وتعد أشهر أغنيات أغنية عود التي كان قد كتب كلماتها الشاعر الكبير جمال بخيت، كما قدم الحجار عددا من الآلحان لعدد كبير من المطربين منهم أنوشكا وأنغام.