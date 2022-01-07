«الخلالي»: أوسر كاف حكم مصر 7 سنوات.. وتقديم القرابين أبرز إنجازاته

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، اليوم، إن معرفة كيفية تكون الحضارة المصرية تساعد في معرفة الواقع وماهية الثقافة المصرية والجين المصري وعمق الحضارة المصرية في التاريخ وأثرها على الإنسانية، وهو ما يعزز في نفوس المصريين قيم إيجابية كثيرة؛ أهمها الاعتداد بالذات، والعمل على استقراء المستقبل ومعرفة بنوده الرئيسة؛ لأن سلوك البشر يتكرر على مر التاريخ.

مراجعة التاريخ تساعد على نسج خريطة المستقبل

وأضافت «الخلالي» خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»: «حين نطلع على سلوك السابقين على مر التاريخ، يمكننا نسج خريطة المستقبل، وبالتالي فإنه من الواجب أن نطلع على الحضارة المصرية القديمة أم الحضارات في العالم كله».

ملامح الأسرة الخامسة

واستعرضت الإعلامية، ملامح الأسرة الخامسة من كتاب موسوعة مصر القديمة للمفكر الراحل الدكتور سليم حسن، مشيرة إلى أن الملكة خنت كاوس، ابنه الملك منكاورع، ونجحت في بناء هرم وثقت عليه أنها ملكة الوجه البحري والقبلي، وكتبت عليه ما يفيد كونها وصية على عرش مصر.

وأوضحت أنها أنجبت أوسر كاف، وهو بداية ما يسمى بالأسرة الخامسة في مصر القديمة، مشيرة إلى أنه لم يمكث على عرش مصر أكثر من 7 سنوات، وكان مهتما بالكهنة والجوانب العقائدية، لدرجة أن أبرز الإنجازات التي كانت متعلقة به، هي إنجازاته في تطوير المعابد، وتقديم القرابين.