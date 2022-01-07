«تواضروس» يكشف تفاصيل مطالبة سيدة له بالصلاة لعرق الخشب: «كان هيقع عليها»

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، إنه في إحدى الفترات عزم على تدوين كل الاحتياجات التي تأتي بها مطالب إليه، متابعا: «في مرة قولت همسك نوتة واللي يقولي صلي لي يا أبونا عشان كذا، هبقى أكتب أنا الكذا دي وأجمعها، لاقيت فيه احتياجات مختلفة تمامًا، لدرجة أني لاقيت واحدة بتقولي صلي من أجل عرق الخشب، فأنا رديت عليها قولتلها إحنا بنصلي عشان لو حد مريض أو عيان أو غيرها من الاحتياجات».

فتاة تطالب البابا بالصلاة لصديقتها

وأضاف تواضروس، خلال حواره على شاشة التليفزيون المصري، مع الإعلامية درية شرف الدين، أن عرق الخشب الذي تقصده السيدة كان عمود المنزل، موضحا: «الست قالت لي إحنا قاعدين في أوضة على السطح، ومتعرشة وممسوكة بعرق الخشب، فإحنا خايفين العمود يقع وداخلين على الشتاء، ده في حد ذاته احتياجات»، مشيرا إلى أن فتاة أخرى طلبت منه الصلاة لصديقتها التي تزوجت وتأخر إنجابها.

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «الراهب يعتبر أن العالم كله أسرته، النظرة دي هي اللي بتكون موجودة في عنينا، وهي دي اللي بنعيش بها، الراهب بيبقى أكثر سعادة، لأن الأسرة محدودة بس العالم مفتوح».

إصدار كتاب كل عام

وأشار إلى أنه يعمل على إصدار كتاب بشكل سنوي، مستطردا: «يحتوي الكتاب على بعض العظات التي ألقيها، والمقالات اللي بكتبها بشكل دوري في مجلة الكنيسة، الواحد لازم يلتزم بفكرة الدراسة والقراءة، فمن وقت للتاني بقفل على نفسي وأقعد أحلل وأفكر، الأفعال دي كلها مهمة، عشان الواحد ميكنش واخد اتجاه واحد فقط».