محافظ بورسعيد يهنئ البابا تواضروس الثاني والأنبا تادرس بعيد الميلاد

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد وللإخوة الأقباط بجمهورية مصر العربية عامة وأبناء محافظة بورسعيد خاصة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بمزيد من الخير والرخاء والأمن والأمان، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ بورسعيد: نسيج المجتمع المصري صلب لن تنجح قوي الشر في زعزعته

وأكد محافظ بورسعيد في بيان، أن المجتمع المصري يتكون من نسيج صلب لم تنجح قوى الشر من أعداء الوطن في زعزعته أو إثارة الفتنة بين صفوفه، مشيرًا إلى أن المصريين دائما يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش في الوطن الواحد، مما يساهم في نهضة الدولة وتقدمها.

الغضبان: المناسبات تؤكد على النسيج الوطني الواحد بين المصريين

وأضاف «الغضبان»، أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى في مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويا في جميع المناسبات والأعياد، مشيرا إلى أن النسيج المصري نسيج فريد وقوي.

ودعا محافظ بورسعيد أن يكون العام الجديد عام رخاء وتنمية وتقدم على مصرنا الحبيبة، وأن ينعم الله على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار وأن يوفق القيادة السياسية لاستكمال مسيرة الازدهار والتنمية.

وكانت محافظة بورسعيد قد شهدت إجراءات أمنية واحترازية مكثفة في محيط الكنائس وأماكن التنزهات العامة بمختلف أحياء المحافظة، استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.