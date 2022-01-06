رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط والبراري، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأعرب خلالها لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة.

رئيس جامعة كفر الشيخ: مصر ستظل دائما قوية بوحدة نسيجها

كما عبر رئيس جامعة كفرالشيخ في برقيته عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد «دسوقي» أن مصر ستظل دائما قوية بوحدة نسيجها الوطني قادرة على مواجهة كافة التحديات، وأن المصريين بكل طوائفهم كيان واحد، تدعمه أواصر المحبة والأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.

تهنئة بالعام الميلادي الجديد

وفي وقت سابق، هنأ «دسوقي»، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر قيادة وحكومة وشعبا بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار، كما أشاد بزيارة الرئيس لجامعة كفر الشيخ والتي تعد زيارة «تاريخية».