وفد من المجلس الأعلى للقضاء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد «صور»

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، المستشار عبدالله عمر مصطفى شوضة رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووفدًا من المجلس، لتهنئته بعيد الميلاد المجيد.

وفد المجلس الأعلى للقضاء

وضم الوفد القضائي المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة السيد محمد الصاوي، النائب العام، والمستشار فتحي محمد حنضل عطية النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود متولي شرف النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الملك القمص مينا عبد الملك رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد حسين عبد التواب حسين، رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام.

الرئيس يقدم التهنئة للبابا

كان البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل مساء اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصة الإدارية الجديدة، وقدم الرئيس السيسي التهنئة إلي البابا تواضرس وجميع الأقباط بماسبة عيد الميلاد البمجيد.