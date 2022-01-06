رئيس التحرير

محمود مسلم

وفد من المجلس الأعلى للقضاء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد «صور»

كتب:

أشرف محمد
11:46 م | الخميس 06 يناير 2022
وفد من المجلس الأعلى للقضاء يهنئ قداسة البابا بالعيد

وفد من المجلس الأعلى للقضاء يهنئ قداسة البابا بالعيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، المستشار عبدالله عمر مصطفى شوضة رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووفدًا من المجلس، لتهنئته بعيد الميلاد المجيد.

وفد المجلس الأعلى للقضاء

وضم الوفد القضائي المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة السيد محمد الصاوي، النائب العام، والمستشار فتحي محمد حنضل عطية النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود متولي شرف النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الملك القمص مينا عبد الملك رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد حسين عبد التواب حسين، رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام.

الرئيس يقدم التهنئة للبابا

كان البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل مساء اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصة الإدارية الجديدة، وقدم الرئيس السيسي التهنئة إلي البابا تواضرس وجميع الأقباط بماسبة عيد الميلاد البمجيد.

اقرأ المزيد:

محافظ البحيرة يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية دمنهور

كنائس كفر الشيخ تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية

عبد المنعم سعيد: حضور السيسي قداس عيد الميلاد أصبح تقليدا يحافظ عليه

خريطة انتشار فرق تطعيم لقاح كورونا بالكنائس والميادين خلال عيد الميلاد

بث مباشر لاحتفالات عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية

بث مباشر.. بدء قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة ميلاد المسيح

«صحة أسيوط» تنشر فرق تطعيم أمام الكنائس تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد