البابا تواضروس: تعلمت 3 مهارات في إعدادي «التصوير والنجارة وعصير الجوافة»

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المصريين القدماء اهتموا بالمقابر ولكن الإنسان المصري اختلف مع تغير الزمن، مبينا أن معظم الكنائس والمساجد قريبة من نهر النيل، خاصة أن النهر كان أحد المعبودات في القديم، وكانت هناك فرحة بفيضان النيل، مبينا أن الحضارة المصرية لا يماثلها أحد، خاصة من الناحية الروحية.

وجوب عمل المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية على نغم واحدة

وأضاف «البابا» خلال استضافته في برنامج «لقاء خاص» المذاع على القناة الأولى مساء اليوم الجمعة، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، أن الإنسان المصري لا يعرف العنف، الذي دخل مصر من خلال عوامل كثيرة وكذلك التطرف يمكن أن يتدخل ولكن هذا يعتمد على طريقة التعليم، لافتا إلى أن التعليم والثقافة لهما دور بجانب المؤسسات الدينية والعمل على نغمة واحدة، موضحا أن التناغم بين هذه المؤسسات يؤدي إلى بناء الإنسان.

إهمال الثقافة والرياضة والأدب والفنون يضيع أجيالا

وأوضح البابا أنه يجب تعليم الابن قيمة الفن والرؤية الجمالية للحياة، وتعلم سقاية الورد، مؤكدا أنه أثناء صغره كان والده يحضر كارت معايدة لأمه ويجعله وأخته يكتبان عليه، مشيرا إلى أن إهمال الثقافة والرياضة والأدب والفنون يضيع الأجيال، مبينا أنه أثناء دراسته في الصف الثالث الإعدادي في عام 1967، تم عرض مهارات على الأشخاص وطلبوا من كل طالب تعلم 3 مهارات فاختار تعلم النجارة والتصوير وعمل عصير الجوافة لأنه كان يحب الجوافة وتم تدريبه على هذه المهارات على الرغم من قلة الإمكانات في مصر في هذا الوقت وكان يتدرب على التصوير من خلال المحاكاة بالكلام وعصر الجوافة لكي يتم تعليبها للبيع في كانتين المدرسة.