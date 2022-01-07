البابا تواضروس: الشخص الذي يدخل الرهبنة بإرادته تصبح حياته ممتعة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، إنه في بداية الحياة الرهبانية تكون فترة العمل كبيرة للغاية للشخص، وتقل بكبره في الرهبنة، موضحًا أن الشخص الذي يدخل الرهبنة بإرادته تصبح حياته ممتعة، معلقا: «حياة الرهبنة صعبة لو حد دخل فيها غصب عنه».

رئيس الدير أحد صمامات الأمان داخل الدير

وأضاف تواضروس، خلال حواره مع الإعلامية درية شرف الدين، على شاشة التليفزيون المصري، أن بابا الدير هو رئيس الدير، وهو أحد صمامات الأمان داخل الدير، إذ يتم اللجوء له في أي وقت، متابعا: «لما أجي أعمل حاجة لازم نشيره ونتشاور معا»، مؤكدًا أن الإنسان طوال فترة التزامة بالحياة الرهبانية يكون سعيدًا، ولا يعاني من اكتئاب أو قلق أو هم.

الراهب لا يعاني من اكتئاب أو قلق أو هم

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أنه حتى الأشياء والاحتياجات الجسدية من مأكل ومشرب وملبس، لا يكون هناك رغبة كبيرة لها، مؤكدا أن نطاق الأسرة محدود «زوج وزوجة وأولاد»، والراهب يعتبر العالم كله أسرته، سيدة كبيرة تكون أمه، وصغيرة أخته، وأي طفل يصبح شقيقه.