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«كاف» يعلن جوائز بطولة أمم أفريقيا.. 5 ملايين دولار للفائز بالكأس

كتب:

عمر القاضي
10:06 م | الجمعة 07 يناير 2022
كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، رفع قيمة الجوائز الممنوحة للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أن المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي عقد اليوم، بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل يومين من انطلاق كأس الأمم الإفريقية، قرر زيادة الجوائز الممنوحة للفائز بكأس الأمم الأفريقية والوصيف، وحتى المشاركين في الدور قبل النهائي.

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