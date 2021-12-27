تفاصيل جولة حكيم في الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية: ترويج لمصر

يستعد الفنان حكيم، للسفر إلى دولة الكاميرون خلال الأيام المقبلة، من أجل المشاركة في إحياء حفل كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

حكيم يشدو في مدن ياوندي ودوالا

قال حكيم لـ«الوطن»، إنه سيذهب إلى دولة الكاميرون للمشاركة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، ضمن حملة وجولة، سيشدو فيها بعدد من المدن الكاميرونية، من أجل الترويج لمصر، ودعم أفريقيا على هامش افتتاح البطولة.

وأوضح حكيم، أن الهدف الرئيسي من مشاركته، هو وضع البصمة المصرية فى المحافل الأفريقية، من خلال حفلات سيجري احياؤها فى مدن ياوندي ودوالا ونورد.

حكيم: هدفي الترويج لمصر في المحافل الافريقية

يذكر أن حكيم كان شارك في أغنية واقفين مع أفريقيا «We Stand For Africa»، وكان هو المطرب المصري الوحيد المشارك، بالتعاون من إيشو من نيجيريا، وتيمي داكولو من نيجيريا، وسالاتيل من السنغال، وداديبو سليم من جزر القمر، ورينو من الكاميرون، وفامي سيني من الكاميرون، ووي جي دي كينج من جنوب السودان، وجيلان من المغرب، وآسيا من الجزائر، وريان يوسف من تونس، وإيمرسون بوكداير من الجابون، ولورد إيكومي من الجابون، إضافة إلى مطربين من كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو، وزيمبابوي، وبوركينا فاسو، وغانا، ومالي، والرأس الأخضر.

تعد هذه المرة الثانية التى يشدو فيها حكيم بأغنية حفل افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية، حيث سبق له الغناء فى حفل افتتاح البطولة التى استضفتها مصر عام 2019 وقدم اغنية متجمعين والتى قام بغنائها فى ستاد القاهرة فى حفل الافتتاح قبل مباراة مصر وزيمبابوي.