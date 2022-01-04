قناة عربية مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

أعلنت قناة التاسعة التونسية، حصول التلفزيون الجزائري على حقوق بث بعض مباريات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، التي تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 9 يناير الجاري، وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، وفي إطار اهتمام كثير من المشجعين المصريين والعرب والأفارقة، بمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا، يبحثون عن قنوات مجانية تنقل مباريات البطولة.

كما أعلنت القناة الجزائرية الأولى، حصول التلفزيون الجزائري على حقوق بث مباريات المنتخب الجزائري وبعض المباريات الأخرى في كأس الأمم الأفريقية، حيث نشرت القناة أنه بإمكان عشاق الرياضة متابعة المباريات مجانا، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، تردد قناة عربية مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية.

قناة عربية مفتوحة تنقل مباريات كاس الأمم الأفريقية

القناة: الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي.

معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

وكشف مصدر من التلفزيون الجزائري وفق قناة التاسعة التونسية، عن أن المسؤولين عنه حصلوا على موافقة الشركة المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا، حيث سيجري بث مباريات المنتخب الجزائري بالإضافة لمباريات النصف نهائي والنهائي وبعض المباريات المهمة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

ويبدأ المنتخب المصري أولى مبارياته في المجموعة، الثلاثاء المقبل، كالتالي:

الثلاثاء 11 يناير 2022

نيجيريا × مصر الساعة 6 مساءً

السبت 15 يناير

مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساءً

الأربعاء 19 يناير

مصر × السودان الساعة 9 مساء.

مجموعات بطولة أمم إفريقيا

المجموعة الأولى: كاب فيردي- الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا.

المجموعة الثانية: السنغال - مالاوي - زيمبابوي - غينيا.

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.

المجموعة الرابعة: غينيا بيساو- نيجيريا - مصر - السودان.

المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار.

المجموعة السادسة: جامبيا- موريتانيا- تونس - مالي.