«الأهلي المصري» أول بنك يستضيف النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية

استضاف البنك الأهلى المصرى بمقره الرئيسى كأس بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، وبالتنسيق مع شركة فيزا الراعى الرسمى للبطولة، وذلك فى إطار جولة فى مصر للنسخة الأصلية من كأس البطولة المصنوعة من الذهب الخالص، والتى سيتنافس عليها 24 منتخباً وطنياً أثناء النهائيات المزمع إقامتها فى الكاميرون يناير المقبل.

جاء ذلك فى حضور هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وداليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وكريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية، وعدد من القيادات والعاملين بالبنك وممثلى شركة فيزا.

وحرص الحاضرون على التقاط الصور التذكارية والحصول على نظرة عن قرب على الكأس الأغلى فى أفريقيا، توثيقاً لهذ الحدث التاريخى المميز على المستوى الرياضى الأفريقى والعالمى.

وأكد هشام عكاشة أن البنك الأهلى المصرى يسعى دائماً إلى توفير مزايا أكثر لعملائه، خاصة أن استراتيجية البنك تستهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع المصرى، ومن تلك الشرائح العملاء محبو متابعة رياضة كرة القدم خاصة البطولات الدولية.

وأضاف أن البنك يولى اهتماماً كبيراً لتدعيم مفهوم الشمول المالى والحد من التعامل النقدى، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين البنك الأهلى المصرى وفيزا فى مختلف الأنشطة الترويجية المقدمة للعملاء.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية، إن البنك الأهلى المصرى سيطلق عرضاً ترويجياً متزامناً مع كأس الأمم الأفريقية، يهدف لرفع معدلات استخدام بطاقات الائتمان فى عمليات الشراء لتشجيع العملاء على استخدام القنوات البديلة فى السداد، وهو التوجه الذى يدعمه البنك المركزى، حيث يشمل هذا العرض فرصة الفوز بواحدة من 50 جائزة قيمة تضمن للفائزين تجربة متميزة لمشاهدة مباريات البطولة مقدمة للعملاء من خلال الشراء ببطاقات فيزا البنك الأهلى المصرى الائتمانية خلال مدة الحملة الترويجية.

ومن جانبها، أعربت ملاك البابا، مدير عام فيزا مصر، عن اعتزازها بالشراكة الراسخة بين فيزا والبنك الأهلى المصرى وتطلعها لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف التحول الرقمى والشمول المالى فى السوق المصرية. وقالت إنه «فى إطار هذه العلاقة الراسخة جاءت إقامة هذا الحدث بالبنك الأهلى المصرى، وهو أول بنك داخل مصر يقوم باستضافة كأس الأمم الأفريقية بمقره الرئيسى ضمن الجولة المقررة للكأس». وأشارت إلى أن هذه الشراكة أسفرت عن العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية، حيث تحرص فيزا على دعم كافة الجهود التسويقية التى يقوم بها البنك الأهلى المصرى لخدمة عملائه.