بطلة لا كازا دي بابل: متحمسة لزيارة مصر.. وأتمنى المشاركة في «شباب العالم»

قالت الفنانة إيتزيار إيتونو، بطلة مسلسل لاكازا دي بابل، وصاحبة شخصية المحققة راكيل، في تصريحات حصرية للقناة الأولى مع الإعلامية دينا عبد الكريم، إنها زارت مصر عام 1995، للمرة الأولى في رحلة سياحية، مشيرة إلى أنها لم تزرها منذ ذلك الوقت، وأنها تشتاق جدا للمشاركة في منتدى شباب العالم، وسعيدة بأن مصر بها حدث سياسي بهذه الضخامة، معني بشباب العالم واهتماماتهم ومستقبلهم.

إيتونو: سعيدة بزيارة مصر وخصوصا شرم الشيخ

وأضافت إيتونو، أنها متحمسة للغاية كي تتعرف على شرم الشيخ؛ لأنني لم أزرها من قبل، معربة عن سعادتها لأنها ستزور هذه المدينة الساحرة.

وعن نجاح لاكازا دي بابل في الوطن العربي، أكدت أنها لا تزال لا تصدق أن المسلسل حقق نجاحا في الوطن العربي، فهي تتابع كل ما يقال عنه في الشرق الأوسط، مؤكدة أن المسلسل حقق نجاحا مذهلا، مشيرة إلى أنها لا تصدق نفسها لأنها تتحدث للإعلام المصري والعربي، ويكون الإعلام مهتما بدورها في لاكازا دي بابل.

بطلة لاكازا دي بابل: أشتاق للمشاركة في منتدى شباب العالم

وعن منتدى شباب العالم، شددت على أنّه حدث مهم جدًا، مشيرة إلى أنها شاركت من قبل في منتديات اجتماعية في اليونان، لكن هذه تعد أول مرة تشارك في منتدى بهذا الحجم كما أنه معني بقضايا المرأة أيضا، معربة عن سعادتها لمشاركتها في المنتدى وأرى مصر.

وعن مشاركتها في مسلسل برلين الذي يعد الآن، قالت: «في الحقيقة هذا كان سرًا لكنني سأشارك في المسلسل، ولن أستطيع قول أي تفاصيل، وسنبدأ التصوير خلال الفترة القريبة المقبلة».

وذكرت أنه سيكون من الصعب عليها متابعة السينما والدراما، مشيرة إلى أنها تحب الثقافة العربية وتتابع الأخبار التي تنشر عن الفن العربي وما يحدث هناك.

وردا على سؤال حول رؤيتها لمصر بعد 20 عاما من زيارتها، قالت: «سألاحظ تغيرا كبيرا جدا في مصر هذا منطقي هذه القفزة رائعة التي تعيشها مصر حدث رفع في مستوي المعيشة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة دخل كل المجالات في التي مصر تحولت إلى دولة عصرية».